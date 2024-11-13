Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch nội dung phù hợp với chiến lược tổng thể của thương hiệu và xu hướng.

- Quản lý và phân công công việc, kiểm soát chất lượng nội dung: Biên tập và duyệt nội dung để đảm bảo thông điệp nhất quán, hấp dẫn, và đúng với hình ảnh thương hiệu.

- Phối hợp với các bộ phận thiết kế, PR, edit để triển khai nội dung hiệu quả.

- Nhận yêu cầu và lên ý tưởng kịch bản theo các dạng Review, Giới thiệu sản phẩm, kịch bản hợp tác với KOL, KOC,...

- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên sinh năm 1996 - 2001

- Có kinh nghiệm từ 2 năm biên tập, sáng tạo nội dung

- Kỹ năng viết, biên tập, biên kịch tốt

- Cầu tiến, mong muốn phát triển bản thân

- Có thẩm mỹ, óc quan sát xung quanh và am hiểu cuộc sống, nắm bắt trend nhanh

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm vị trí trưởng nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường linh động, thoải mái, thỏa sức sáng tạo

- Thu nhập: lương cứng theo năng lực (upto 14tr) + thưởng

- Đầy đủ chế độ phúc lợi bảo hiểm xã hội, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13

- Các chính sách phúc lợi riêng của Công: thưởng lễ, ưu đãi mua hàng nội bộ,...

- Nghỉ phép: 12 ngày/năm.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, không yêu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK

