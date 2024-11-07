Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 213 Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Phát triển khách hàng Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa

Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng khách hàng;

Cùng Ban Lãnh đạo công ty xây dựng các chiến lược - kế hoạch kinh doanh;

Đưa ra các giải pháp kinh doanh kịp thời trong từng thời điểm và từng giai đoạn kinh doanh;

Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Kinh doanh;

Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tình hình nhân sự, đối thủ cạnh tranh... trực tiếp cho Giám đốc định kỳ tháng, quý, năm,...

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Giao thông vận tải...

Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Logistics, Chuyển phát nhanh

Có hiểu biết về Vận hành chuyển phát nhanh;

Có kinh nghiệm quản lý nhóm, phát triển đội ngũ;

Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, đàm phán, chăm sóc khách hàng

Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000.000 – 30.000.000 đồng/tháng + KPI + hoa hồng khách hàng hoặc Thỏa thuận và theo kết quả SXKD.

Thưởng Best Seller Tháng, Quý, Năm.

Tham gia các chương trình đào tạo phát triển của công ty: Kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức về vận hành Logistics, kinh doanh, các chương trình phát triển năng lực

Thưởng tháng 13, hoa hồng, BHYT, BHXH,...

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, tham gia nhiều hoạt động phong trào nội bộ.

Làm việc với độ ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh

