Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
- Bắc Ninh: Số 213 Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Phát triển khách hàng Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa
Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng khách hàng;
Cùng Ban Lãnh đạo công ty xây dựng các chiến lược - kế hoạch kinh doanh;
Đưa ra các giải pháp kinh doanh kịp thời trong từng thời điểm và từng giai đoạn kinh doanh;
Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Kinh doanh;
Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tình hình nhân sự, đối thủ cạnh tranh... trực tiếp cho Giám đốc định kỳ tháng, quý, năm,...
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Logistics, Chuyển phát nhanh
Có hiểu biết về Vận hành chuyển phát nhanh;
Có kinh nghiệm quản lý nhóm, phát triển đội ngũ;
Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, đàm phán, chăm sóc khách hàng
Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.
Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Best Seller Tháng, Quý, Năm.
Tham gia các chương trình đào tạo phát triển của công ty: Kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức về vận hành Logistics, kinh doanh, các chương trình phát triển năng lực
Thưởng tháng 13, hoa hồng, BHYT, BHXH,...
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, tham gia nhiều hoạt động phong trào nội bộ.
Làm việc với độ ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong ngành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI