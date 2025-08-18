Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số và thị phần.

Quản lý, đào tạo và hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại như tham gia triển lãm, hội nghị, sự kiện.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ kinh doanh, đưa ra các biện pháp cải thiện.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Quản lý và theo dõi các hoạt động liên quan đến hợp đồng, thanh toán với khách hàng.

Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình kinh doanh và tăng hiệu quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong lĩnh vực logistics, du lịch hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và huấn luyện đội ngũ.

Khả năng phân tích số liệu, báo cáo và lập kế hoạch.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist

