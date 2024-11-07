Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh hiệu quả

Lên kế hoạch kinh doanh và đặt mục tiêu doanh số cho nhóm

Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong việc tư vấn, bán hàng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng của công ty

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại

Giám sát tiến độ bán hàng và đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt

Khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

Năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng làm việc dưới áp lực và đạt mục tiêu đề ra

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, lương cứng từ 15 - 25 triệu đồng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số. Thu nhập không giới hạn, trung bình từ 30 - 50 triệu đồng

Cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong môi trường làm việc năng động

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi khác theo chế độ của Tập đoàn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin