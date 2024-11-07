Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh hiệu quả
Lên kế hoạch kinh doanh và đặt mục tiêu doanh số cho nhóm
Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong việc tư vấn, bán hàng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng của công ty
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại
Giám sát tiến độ bán hàng và đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho ban lãnh đạo
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt
Khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
Năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng làm việc dưới áp lực và đạt mục tiêu đề ra
Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt
Khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
Năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng làm việc dưới áp lực và đạt mục tiêu đề ra
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, lương cứng từ 15 - 25 triệu đồng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số. Thu nhập không giới hạn, trung bình từ 30 - 50 triệu đồng
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong môi trường làm việc năng động
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi khác theo chế độ của Tập đoàn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong môi trường làm việc năng động
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi khác theo chế độ của Tập đoàn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI