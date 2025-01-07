Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Quốc tế thu nhập 0 - 400000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
- Quốc tế: Thành Phố Komaki, Tỉnh Aichi, Nhật Bản
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 0 - 400000 Triệu
・Tên khách hàng : Morita & Company Co.
・Địa điểm làm việc : Thành Phố Komaki, Tỉnh Aichi, Nhật Bản
・Số lượng nhân viên : 1 người
・Ngày và giờ phỏng vấn : Dự kiến Ngày 9/1/2025 ( thứ 5)
・Bắt đầu công việc : Dự kiến Ngày 1/3/2025
・Mức lương : 350,000 yen Thương lượng/Tháng/Gross
◆ Nội dung công việc
• Công việc thiết kế các máy FA như thiết bị, thiết bị sản xuất.
• Các lĩnh vực chịu trách nhiệm: Thiết kế cơ khí, tạo bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp, v.v.
• CAD Sử dụng: AutoCAD (2D)
• Quản lí member và chỉ thị công việc cho member ở Việt Nam
Với Mức Lương 0 - 400000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng nhật N3 trở lên
• Kinh nghiệm thiết kế thiết bị, thiết bị sản xuất
• Kinh nghiệm CAD 3D (không bắt buộc)
Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
