Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Quốc tế thu nhập 0 - 400000 Triệu

・Tên khách hàng : Morita & Company Co.

・Địa điểm làm việc : Thành Phố Komaki, Tỉnh Aichi, Nhật Bản

・Số lượng nhân viên : 1 người

・Ngày và giờ phỏng vấn : Dự kiến Ngày 9/1/2025 ( thứ 5)

・Bắt đầu công việc : Dự kiến Ngày 1/3/2025

・Mức lương : 350,000 yen Thương lượng/Tháng/Gross

◆ Nội dung công việc

• Công việc thiết kế các máy FA như thiết bị, thiết bị sản xuất.

• Các lĩnh vực chịu trách nhiệm: Thiết kế cơ khí, tạo bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ráp, v.v.

• CAD Sử dụng: AutoCAD (2D)

• Quản lí member và chỉ thị công việc cho member ở Việt Nam