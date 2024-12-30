Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Quảng Ninh, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và thu thập thông tin về phát triển các dự án, cơ hội kinh doanh tiềm năng và phân tích chiến lược thị trường.
- Hỗ trợ phát triển và đàm phán hợp đồng hợp tác với đối tác.
- Nghiên cứu thông tin liên quan đến dự án của công ty, ngành kinh doanh để xác định xu hướng mới và thị trường tiềm năng.
- Khảo sát thực địa và nghiên cứu vị trí đất để thực hiện dự án.
- Quản lý các đơn vị tư vấn và thực hiện các hoạt động liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch tổng thể, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc, kinh doanh
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đất đai, quản lý dự án liên quan đến đầu tư bất động sản hoặc trợ lý/ thư ký dự án
- Giao tiếp tốt Tiếng Anh
- Có khả năng soạn thảo, chỉnh sửa văn bản/ tài liệu cho cơ quan nhà nước
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy phân tích tốt
- Thành thạo Ms. Office

Tại Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long

Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp Sông Khoai, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

