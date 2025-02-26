Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200 - 500 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV

Mức lương
200 - 500 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, may đồng phục, thưởng Lễ Tết, quà các dịp 20/10, 8/3, Trung Thu... Định kỳ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực, chuyên môn. Các khóa đào tạo kỹ năng mềm, chia sẻ kiến thức hằng tuần từ Quản lý và Chuyên gia bất động sản. Môi trường Gen Z năng động, không gian hiện đại. Coffee miễn phí hằng ngày ngay tại căn tin của công ty. Sản phẩm đa dạng, nhiều phân khúc giá trị. Đơn vị phát triển kinh doanh và phân phối chính thức của CĐT BIM La, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 200 - 500 Triệu

Chủ động khai thác khách hàng tiềm năng;
Nghiên cứu, tìm kiếm, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phầm Bất động sản của Công ty;
Trực tiếp giới thiệu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng hướng dẫn khách hàng tham quan dự án;
Đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng;
Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp.
Quản lý nhóm, tối thiểu 3 nhân sự.
Giám sát, theo dõi quá trình, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời.
Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 200 - 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên;
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Am hiểu thị trường, có kiến thức về marketing online là một lợi thế;
Kỹ năng thuyết phục;
Làm việc nhóm hoặc độc lập.
Kỹ năng lãnh đạo quản lý đội nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, đối ngoại tốt;
Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 200 - 500 triệu VND
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 213 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

