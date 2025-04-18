Tuyển Trưởng nhóm Marketing Kerry Integrated Logistics (Viet Nam) Co., Ltd. làm việc tại Bình Dương thu nhập 500 - 800 USD

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh vận hành các Dự Án mới trên toàn quốc, Kerry Logistics Việt Nam đang cần tuyển gấp 5 Giám Sát - Trưởng Nhóm Kho làm việc tại Bình Dương/ Thủ Đức/ Bình Thạnh/ Tân Bình và 5 Giám Sát - Trưởng Nhóm Kho làm việc tại Bắc Ninh.

Kerry Logistics Việt Nam offer mức lương cạnh tranh thị trường & rất nhiều chế độ đãi ngộ, phúc lợi dành cho ứng viên. Mô tả công việc như sau:

* Vận hành kho:

+ Theo dõi & quản lý đội ngũ nhân viên vận hành kho.

+ Đảm bảo tất cả các hoạt động được thực hiện suôn sẻ, bao gồm inbound (receipt & put-away), outbound (pick, pack), cycle count (daily count & cycle count), VAS ...

* Hệ thống:

+ Làm việc với hệ thống để hỗ trợ Data Admin.

+ Hỗ trợ Data Admin các yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

- Nhiệm vụ khác:

+ Báo cáo cho Trưởng Bộ Phận bất kỳ vấn đề và sự khác biệt hàng tồn kho trong kho

+ Lập báo cáo kho

+ Đảm bảo KPIs, 5S, an toàn, ...