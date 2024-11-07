Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần Zholding làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần Zholding
- Hà Nội: R4
- Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Phối hợp với marketing để xây dựng các camp ads quảng cáo tiếp cận khách hàng
Thực hiện kịch bản bán hàng, deal khuyến mại cho các phiên livestream
Tham gia Trực page, trả lời tin nhắn tư vấn sản phẩm cho khách hàng theo data chất lượng do công ty cung cấp.
Telesale chốt đơn hàng, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong quá trình nhận hàng.
Lên vận đơn và theo dõi quá trình giao đơn
Lập kế hoạch chăm sóc data được giao và báo cáo kết quả, ý tưởng đổi mới
Hoàn thành báo cáo công việc theo ngày
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng tin học văn phòng, đánh máy tính tốt.
Thiện chiến, Có tham vọng phát triển nghề nghiệp.
Giọng nói dễ nghe, thân thiện, nói được giọng phổ thông.
Có tinh thần học hỏi, chịu áp lực cao, quyết tâm đạt KPI công việc
Có laptop làm việc
Tại Công ty cổ phần Zholding Thì Được Hưởng Những Gì
• Được đào tạo các khóa học nâng cao, Cơ hội thăng tiến vị trí TP kinh doanh, giám đốc công ty.
• Thưởng lễ, tết, lương tháng 13,…sinh nhật, hiếu hỉ đều đc quan tâm .
• Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Zholding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
