Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần Zholding làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R4 - Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Phối hợp với marketing để xây dựng các camp ads quảng cáo tiếp cận khách hàng

Thực hiện kịch bản bán hàng, deal khuyến mại cho các phiên livestream

Tham gia Trực page, trả lời tin nhắn tư vấn sản phẩm cho khách hàng theo data chất lượng do công ty cung cấp.

Telesale chốt đơn hàng, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong quá trình nhận hàng.

Lên vận đơn và theo dõi quá trình giao đơn

Lập kế hoạch chăm sóc data được giao và báo cáo kết quả, ý tưởng đổi mới

Hoàn thành báo cáo công việc theo ngày

Kinh nghiệm sale online từ 1 năm

Có kỹ năng tin học văn phòng, đánh máy tính tốt.

Thiện chiến, Có tham vọng phát triển nghề nghiệp.

Giọng nói dễ nghe, thân thiện, nói được giọng phổ thông.

Có tinh thần học hỏi, chịu áp lực cao, quyết tâm đạt KPI công việc

Có laptop làm việc

• Lương cứng: 10 Triệu + Doanh Thu, Tổng thu nhập 15-30 triệu

• Được đào tạo các khóa học nâng cao, Cơ hội thăng tiến vị trí TP kinh doanh, giám đốc công ty.

• Thưởng lễ, tết, lương tháng 13,…sinh nhật, hiếu hỉ đều đc quan tâm .

• Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

