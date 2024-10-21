Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 299 Lạc Long Quân, TP Thanh Hoá ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu kinh doanh đã được phân bổ theo chiến lược kinh doanh của Công ty

- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo đạt được chỉ tiêu của Công ty

- Quản lý, đào tạo, phát triển nhân viên trong nhóm thành đội ngũ

- Tổ chức đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong nhóm. Quản lý giám sát, chỉ đạo nhân viên trong nhóm trong quá trình làm việc để đạt kế hoạch kinh doanh đặt ra.

- Điều hành đội ngũ nhân viên trong nhóm phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các buổi hội thảo, sự kiện của trung tâm hoặc công ty tổ chức và các buổi học thử cho học sinh

- Cập nhật doanh số bán hàng trong phần mềm quản lý bán hàng của Công ty. Lập và nộp báo cáo theo định kỳ quy định của Công ty hoặc khi được yêu cầu.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, chăm chỉ

- Có kinh nghiệm quản lý nhóm

- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng

- Có khả năng phân tích, thu thập thông tin , xử lý tình huống, làm báo cáo.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: lương cứng 10-15tr + % Doanh số cá nhân + % Doanh số Team, thu nhập 15-25tr/ tháng

- Thưởng Best Sale, Best Team, thưởng KPI, thưởng nóng

- Đóng BHXH, BHYT theo bộ luật lao động. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

- Được tham gia các hoạt động team buidling và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA VIỆT NAM

