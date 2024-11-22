Tuyển Trưởng Nhóm Tuyển Dụng thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Comatce, 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch, chiến lược tuyển dụng, các hoạt động tuyển dụng tại các phòng ban được giao.

- Quản lý đội nhóm điều phối công việc, đào tạo phát triển đội nhóm và gắn kết nhân viên.

- Chỉ đạo chuyên môn, kiểm tra, đôn đốc nhân viên đội nhóm để phòng hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển dụng được giao theo Quy trình tuyển dụng và Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tham gia tổ chức tuyển dụng qua các ngày hội việc làm, trường đại học,trung tâm giới thiệu việc làm...nhằm gia tăng nguồn ứng viên.

- Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng nhằm xây dựng kênh cung cấp nguồn ứng viên ổn định và đa dạng.

- Xây dựng & phát triển nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí hiện tại và tương lai đối với ứng viên chủ động & bị động.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tuyển dụng để quá trình tuyển dụng được thực hiện nhanh chóng và kịp thời.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương hoặc là chuyên viên tuyển dụng cứng. Ưu tiên làm trong ngành Bất động sản, Headhunt,...

- Nắm vững nhu cầu và thị trường lao động.

- Nhanh nhẹn, trung thực, làm việc theo đội nhóm.

- Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, và thuyết phục người khác.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Khả năng xử lý tình huống một cách linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ + thưởng KPI

- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế;

- Cơ hội thăng tiến phù hợp với năng lực và phát triển của Công ty.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, văn hóa cởi

mở, luôn sẵn sàng tương tác hỗ trợ nhau.

- Du lịch, nghỉ mát, team building hằng năm, nghỉ Lễ , Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

