Tuyển Trưởng Nhóm Tuyển Dụng thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinapaco Building 142 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Quản lý Team tuyển dụng & các hoạt động tuyển dụng của Công ty.
2. Khai thác và phát triển nguồn ứng viên tiềm năng cũ - mới (đặc biệt nguồn data ứng viên tiềm năng các vị trí từ Trưởng khu vực trở lên/hoặc các NVKD tốt trên thị trường của ngành/hoặc ngành có mô hình kinh doanh tương tự)
3. Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên hiện có, phân tích và đánh giá hiệu quả của các nguồn tuyển dụng.
4. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các ứng viên tiềm năng, tạo dựng mạng lưới ứng viên chất lượng.
5. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương (ưu tiên làm các doanh nghiệp TMDV, chuyên tuyển các vị trí khối kinh doanh, bán hàng)
Khả năng tìm kiếm data, kết nối và xây dựng networking nhóm kinh doanh bán hàng
ỹ năng giao tiếp tốt.
Am hiểu các nền tảng tuyển dụng, cả online/offline

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Upto 15 tr - 20tr + thưởng KPI tuyển dụng hàng tháng
Lương tháng 13,Lễ Tết, chế độ review lương hàng năm (tăng theo thành tích do Giám đốc xét duyệt không phụ thuộc vào tăng lương thường kỳ)
Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động.
Môi trường năng động, quy trình rõ ràng, cụ thể, cơ sở vật chất hiện đại, hỗ trợ tối đa cho công việc.
Cấp phát đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, đồng phục...)
Các hoạt động văn hóa: Sinh nhật, teambuilding, Noel, các hoạt động thiện nguyện, Year and Party...
Nghỉ + thưởng Lễ/Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà Charm Vit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

