Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HGF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 107 Đường Tân Thới Hiệp 20, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động hành chính nhân sự của công ty. Xây dựng và triển khai các quy chế, quy định, chính sách về nhân sự, hành chính, lao động, tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi cho công ty. Quản lý hồ sơ, hợp đồng lao động, chấm công, lương, bảo hiểm, phúc lợi cho toàn bộ nhân viên công ty. Tham gia tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, thăng tiến, khen thưởng, kỷ luật nhân viên. Quản lý công tác văn phòng, tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm, dịch vụ, bảo vệ, an ninh, vệ sinh môi trường. Xây dựng và quản lý ngân sách cho phòng Hành chính Nhân sự. Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để thực hiện các nhiệm vụ chung. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức sâu rộng về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế, luật doanh nghiệp. Có kỹ năng quản lý, tổ chức, điều hành, giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động, sáng tạo. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thời trang, sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HGF Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HGF

