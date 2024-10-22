Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hưng Yên thu nhập 24 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link

Mức lương
24 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Yên Mỹ

- Yên Mỹ

- Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 24 - 25 Triệu

- Tổ chức và phối hợp với các bộ phận khác xây dựng và thực hiện kế hoạch công việc - Thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với nhân viên. - Tham mưu cho việc xây dựng ngân sách tài chính cần thiết cho việc quản lý của các bộ phận. - Hướng dẫn và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với toàn bộ nhân viên trong công ty. - Lên kế hoạch mua sắm, chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi các trang thiết bị cho công việc. - Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị - Chịu trách nhiệm liên hệ và phụ trách các công việc liên quan đến thủ tục giấy tờ thông tin hành chính nhân sự Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính
- Tổ chức và phối hợp với các bộ phận khác xây dựng và thực hiện kế hoạch công việc
- Thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với nhân viên.
- Tham mưu cho việc xây dựng ngân sách tài chính cần thiết cho việc quản lý của các bộ phận.
- Hướng dẫn và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với toàn bộ nhân viên trong công ty.
- Lên kế hoạch mua sắm, chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi các trang thiết bị cho công việc.
- Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị
- Chịu trách nhiệm liên hệ và phụ trách các công việc liên quan đến thủ tục giấy tờ thông tin hành chính nhân sự
Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính

Với Mức Lương 24 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 25 - 50 tuổi
- Tốt nghiệp trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan.
- Tiếng Trung nghe, nói, đánh máy.
- Có kinh nghiệm tại vị trí liên quan 3 năm trở lên.
- Vui vẻ, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25tr
Lương:
Thưởng: tháng 13, thưởng đánh giá cuối năm
Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN
Bảo hiểm:
Phúc lợi
- Làm việc giờ hành chính từ 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7 trong tháng.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, hiện đại.
- Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực.
- Đánh giá lương hàng năm hoặc khi có thành tích xuất sắc.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link

Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, đường Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

