Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc

*** Mô tả công việc:

- Vận hành máy phay CNC, thiết kế điện cực

- Vận hành máy xung điện EDM hoặc máy cắt dây WEDM

Yêu Cầu Công Việc

*** Yêu cầu công việc:

- Nam tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các trường chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí….

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về lập chương trình phay CNC chi tiết khuôn cho máy 3 trục (Phần mềm NX), thiết kế điện cực cho xung điện (Phần mềm NX-Master Cam) hoặc vận hành máy xung điện EDM, máy cắt dây WEDM (có thể biết vận hành 1 trong 2 loại máy này)

- Ứng viên chấp nhận làm được theo ca (12 tiếng ca ngày và đêm)

- Đọc hiểu bản vẽ 2D, 3D

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực và trách nhiệm cao với công việc.

- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc. Mong muốn gắn bó lâu dài.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

