Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam
Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 500 - 700 USD
*** Mô tả công việc:
- Vận hành máy phay CNC, thiết kế điện cực
- Vận hành máy xung điện EDM hoặc máy cắt dây WEDM
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*** Yêu cầu công việc:
- Nam tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các trường chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí….
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về lập chương trình phay CNC chi tiết khuôn cho máy 3 trục (Phần mềm NX), thiết kế điện cực cho xung điện (Phần mềm NX-Master Cam) hoặc vận hành máy xung điện EDM, máy cắt dây WEDM (có thể biết vận hành 1 trong 2 loại máy này)
- Ứng viên chấp nhận làm được theo ca (12 tiếng ca ngày và đêm)
- Đọc hiểu bản vẽ 2D, 3D
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực và trách nhiệm cao với công việc.
- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc. Mong muốn gắn bó lâu dài.
Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam
