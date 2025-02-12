Tuyển Trưởng phòng hành chính Tập Đoàn FECON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn FECON
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Tập Đoàn FECON

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Tập Đoàn FECON

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà hải âu 39b, Trường sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích
- Đảm bảo sự ổn định, bền vững về mặt tổ chức, hệ thống quản lý và nguồn nhân lực cho sự phát triển của công ty.
- Đảm bảo các dịch vụ cung ứng văn phòng, máy móc thiết bị, và truyền thông thông tin được duy trì ổn định, chi phí hành chính được sử dụng hiệu quả
Mô tả công việc – bao gồm nhưng không giới hạn ở
Mô tả công việc
– bao gồm nhưng không giới hạn ở
1. Quản lý điều hành phòng tổng vụ (20%):
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động và tổ chức việc thực hiện, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của công ty.
- Quản lý nguồn nhân lực của phòng: Lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực của phòng, phát triển kiến thức/kỹ năng/thái độ làm việc cho nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích của nhân viên.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.
2. Quản lý công tác nhân sự của Công ty (20%):
- Hoạch định, dự báo nhu cầu về nhân sự ngắn, trung, dài hạn.
- Lập chiến lược, kế hoạch đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn FECON Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn FECON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn FECON

Tập Đoàn FECON

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

