Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH AN KHANG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AN KHANG MINH
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TNHH AN KHANG MINH

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY TNHH AN KHANG MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các hoạt động chung của phòng Hành chính:
Hướng dẫn và đào tạo các quy định, quy trình liên quan đến công tác về hành chính - hậu cần và phổ biến lại khi cần;
Quản lý đội lao công, tài xế, nắm lịch trình công tác của CBNV để bố trí xe phù hợp;
Phối hợp với Phòng Marketing xây dựng và tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm tăng tính gắn kết giữa các đơn vị và phòng ban;
Soạn thảo công văn, quy định, quy chế, quy trình, quyết định, thông báo, tờ trình, đề nghị, ban hành... liên quan đến hành chính: tài sản, trang thiết bị máy móc, văn phòng phẩm, ăn ca, gửi xe...;
Quản lý, theo dõi, cấp phát, mua sắm, thanh toán các công tác hành chính: điện thoại, taxi, chuyển phát nhanh, văn phòng phẩm, thẻ nhân viên, mực in, điện nước, cáp internet, thuê văn phòng, chi phí tiếp khách, khắc phục sự cố, sửa chữa bảo hành, gửi xe, mua bán yếu phẩm, công tác phí, vé máy bay, công chứng, thuê xe ô tô, điều phối xe ô tô Công ty phục vụ cho BLĐ và công việc của NLĐ...;
Quản lý và sử dụng con dấu của Công ty theo quy định sử dụng con dấu. Lưu trữ bản gốc/ bản sao đối với các văn bản đã đóng dấu theo quy định, báo cáo cấp trên;
Tạm ứng, hoàn ứng và quản lý sử dụng quỹ Văn phòng;
Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm;
Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị hành chính, đánh giá thực hiện công việc theo đúng quy định;
Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định, văn hóa doanh nghiệp... của NLĐ;
Hỗ trợ/ phối hợp với các CBNV khác trong phạm vi liên quan đến HCNS;
Phối hợp với Phòng Marketing xây dựng và tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm tăng tính gắn kết giữa các đơn vị và phòng ban.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên, độ tuổi (1980 - 1993), tiếng Anh giao tiếp khá;
Có kinh nghiệm Trưởng phòng Hành chính (chuyên sâu về Hành chính) các Công ty/Tập đoàn có quy mô lớn;
Tác phong chuyên nghiệp, chỉnh chu, giao tiếp khéo léo.

Tại CÔNG TY TNHH AN KHANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Hỗ trợ tiền cơm 28.000 VNĐ/ngày;
Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định nhà nước;
Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ lớn trong năm;
Môi trường hòa đồng, hợp tác;
Cơ hội đào tạo, thăng tiến;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN KHANG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AN KHANG MINH

CÔNG TY TNHH AN KHANG MINH

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 193 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

