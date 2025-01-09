Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH AICE YUMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY TNHH AICE YUMMY VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 24, Street No.26, Ward 11, District 6, HCM City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ nhân viên đầy đủ, khoa học
- Thực hiện công tác chấm công
- Giám sát thực hiện Nội quy, quy định, văn hóa doanh nghiệp của Cán bộ nhân viên.
- Soạn thảo các văn bản liên quan đến công việc nhân sự
- Tiếp nhận các cuộc gọi đến chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan.
- Thực hiện báo cáo công việc theo quy định và yêu cầu của Ban Giám đốc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong các phòng ban với các công việc liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
*** Quản lý hiệu suất nhân viên:
- Phối hợp xây dựng và kiểm soát hệ thống các quy định về đo lường hiệu suất công việc, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hiệu suất.
- Hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận lập, giao KPI hàng tháng.
- Tổng hợp, thẩm định, lưu trữ kết quả đánh giá KPIs của các cá nhân, phòng ban.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến hiệu suất nhân sự.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH AICE YUMMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AICE YUMMY VIỆT NAM
