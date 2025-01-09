Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH AICE YUMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ nhân viên đầy đủ, khoa học

- Thực hiện công tác chấm công

- Giám sát thực hiện Nội quy, quy định, văn hóa doanh nghiệp của Cán bộ nhân viên.

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến công việc nhân sự

- Tiếp nhận các cuộc gọi đến chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan.

- Thực hiện báo cáo công việc theo quy định và yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong các phòng ban với các công việc liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

*** Quản lý hiệu suất nhân viên:

- Phối hợp xây dựng và kiểm soát hệ thống các quy định về đo lường hiệu suất công việc, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hiệu suất.

- Hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận lập, giao KPI hàng tháng.

- Tổng hợp, thẩm định, lưu trữ kết quả đánh giá KPIs của các cá nhân, phòng ban.

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến hiệu suất nhân sự.