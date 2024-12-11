Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN P3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Trưởng phòng hành chính

Chịu trách nhiệm tất cả các công việc liên quan tới hành chính và nhân sự của công ty và báo cáo trực tiếp lên CEO.

Đề xuất và tham gia lập ngân sách nhân sự.

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Xây dựng chương trình phát triển, chính sách thăng tiến cho CNV Công ty.

Xây dựng chính sách lương, thưởng.

Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.

Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng, quản lý tài sản của công ty.

Quản lý các công tác hành chính.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh Tế, Quản trị nhân lực,...

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Năng lực quản lý, năng lực lãnh đạo

Kỹ năng xây dựng chính sách, phúc lợi

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13

Thưởng tất cả các ngày lễ tết, sinh nhật,...

Xem xét lương 1 năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được cấp ngân sách đi học hàng năm.

Thưởng cuối năm theo lợi nhuận của công ty.

Du lịch hàng năm 2 - 4 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T

