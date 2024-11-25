Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2094E Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về quản lý bộ phận hành chính và nhân sự của công ty

- Tuyển dụng theo kế hoạch chiến lược phát triển của công ty, thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau để đạt được mục tiêu tuyển dụng đề ra của công ty hàng năm

- Tổ chức và xây dựng công tác quản lý nhân sự

- Lập kế hoạch, thực thi và giám sát liên quan tới quản lý nhân sự và chi phí hành chính

- Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các thông báo văn bản và cơ chế vận hành hệ thống của công ty, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thông báo và các cơ chế hiện hành

- Phát triển và quảng bá văn hóa doanh nghiệp của công ty

- Thiết lập các chính sách phúc lợi cho nhân viên, nâng cao nội hàm văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tính gắn kết của nhân viên với công ty

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện lớn của công ty

-Các công việc khác liên quan đến HCNS

- Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý

- Am hiểu luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế thu nhập cá nhân và các quy định liên quan đến quản lý nhân sự

- Có kỹ năng giao tiếp và điều phối tốt. Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Đam mê công việc, chăm chỉ, có khả năng chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của nhà nước.

- Hỗ trợ cơm trưa văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG

