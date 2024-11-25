Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG
- Hồ Chí Minh: 2094E Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm về quản lý bộ phận hành chính và nhân sự của công ty
- Tuyển dụng theo kế hoạch chiến lược phát triển của công ty, thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau để đạt được mục tiêu tuyển dụng đề ra của công ty hàng năm
- Tổ chức và xây dựng công tác quản lý nhân sự
- Lập kế hoạch, thực thi và giám sát liên quan tới quản lý nhân sự và chi phí hành chính
- Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các thông báo văn bản và cơ chế vận hành hệ thống của công ty, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thông báo và các cơ chế hiện hành
- Phát triển và quảng bá văn hóa doanh nghiệp của công ty
- Thiết lập các chính sách phúc lợi cho nhân viên, nâng cao nội hàm văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tính gắn kết của nhân viên với công ty
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện lớn của công ty
-Các công việc khác liên quan đến HCNS
- Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế thu nhập cá nhân và các quy định liên quan đến quản lý nhân sự
- Có kỹ năng giao tiếp và điều phối tốt. Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
- Đam mê công việc, chăm chỉ, có khả năng chịu áp lực tốt
Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của nhà nước.
- Hỗ trợ cơm trưa văn phòng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI