Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 159/4 Quốc lộ 20, Gia Tân 2, Thống Nhất ...và 6 địa điểm khác, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận học sinh và phụ huynh tại trường.
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của học sinh, phụ huynh trước và trong năm học.
- Thực hiện các công tác văn phỏng & học vụ trường học: xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức sự kiện, chăm sóc fanpage, sắp xếp lớp học, và các công tác hành chính cụ thể khác theo chỉ đạo của ban giám hiệu trường.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế...
- Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các tổ chức Giáo Dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, khu phố 2 - Phường Xuân An - Thành phố Long Khánh - Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

