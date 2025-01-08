Tuyển Trưởng phòng hành chính Sanofi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Vận hành máy:

- Am hiểu việc vận hành máy sau khi được đào tạo

- Vận hành máy và thực hiện các công việc sản xuất đúng theo hồ sơ lô, qui trình.

- Đảm bảo về năng suất, tiến độ, chất lượng của từng loại sản phẩm.

- Thực hiện dọn quang dây chuyền,vệ sinh thiết bị, phòng sản xuất sạch sẽ, đúng tần suất

- Ghi chép hồ sơ lô, phiếu vệ sinh, sổ giờ máy, nhiệt độ, áp suất phòng đầy đủ kịp thời

- Để bao bì, thành phẩm, vật dụng, xe đẩy ngăn nắp đúng vị trí theo 5S

- Sử dụng đúng loại nguyên liệu, bao bì cho lô sản phẩm

- Đảm bảo kiểm tra tồn trữ bin và theo dõi chặt chẽ chu kỳ sử dụng bin cho sản phẩm. Trường hợp sự cố liên quan đến vệ sinh bin phải báo trưởng ca ngay.

- Báo cáo kịp thời cho quản lý khi có sự thay đổi hoặc có bất thường trong ca

- Bảo quản thiết bị nhà xưởng, thông báo cho quản lý khi bị hư hỏng

- Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xử lý các sự cố máy

- Giữ vệ sinh nơi làm việc, lối đi và phòng thay trang phục sạch sẽ

- Chịu trách nhiệm với số lượng thành phẩm, bán thành phẩm làm ra, không để thất thoát tại dây chuyền sản xuất

- Tuân thủ các quy định và chính sách của HSE

- Thực hiện nghiêm túc các qui định công ty, các nguyên tắc GMP, Lean