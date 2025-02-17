Tuyển Trưởng phòng hành chính Global Aviation Services Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Đường Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

+ Tư vấn đường bay, hành trình tốt, đặt chỗ, xuất hoàn hủy vé ... theo yêu cầu của khách hàng

+ Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến vé máy bay, sân bay, hành trình....

+ Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hành khách các thay đổi về giờ bay, thời hạn xuất vé, ngày khởi hành

+ Luôn cập nhật những chương trình khuyến mãi, thông tin tới khách hàng

+ Trực hotline, trực phòng vé vào ngày lễ, Tết theo phân công

+ Quản lý danh mục khách hàng được phân công

+ Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty như như phòng kế toán, phòng kinh doanh để theo dõi công nợ, phát triển thêm nguồn khách hàng.

+ Các công việc theo sự phân công của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

+ Trình độ chuyên môn: sử dụng thành thạo hệ thống đặt và xuất vé, có 2 chứng chỉ bắt buộc (Abacus, Amadeus) và Gallieo (nếu có).

+ Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục khách hàng

+ Kỹ năng quản trị thời gian khoa học và hợp lý

+ Kỹ năng đọc hiểu Tiếng anh/ trình độ học vấn bằng trung cấp trở lên

+ Chịu được áp lực cao trong công việc.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Global Aviation Services Joint Stock Company

