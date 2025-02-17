Tuyển Trưởng phòng hành chính Global Aviation Services Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Global Aviation Services Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Global Aviation Services Joint Stock Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Đường Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Tư vấn đường bay, hành trình tốt, đặt chỗ, xuất hoàn hủy vé ... theo yêu cầu của khách hàng
+ Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến vé máy bay, sân bay, hành trình....
+ Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hành khách các thay đổi về giờ bay, thời hạn xuất vé, ngày khởi hành
+ Luôn cập nhật những chương trình khuyến mãi, thông tin tới khách hàng
+ Trực hotline, trực phòng vé vào ngày lễ, Tết theo phân công
+ Quản lý danh mục khách hàng được phân công
+ Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty như như phòng kế toán, phòng kinh doanh để theo dõi công nợ, phát triển thêm nguồn khách hàng.
+ Các công việc theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trình độ chuyên môn: sử dụng thành thạo hệ thống đặt và xuất vé, có 2 chứng chỉ bắt buộc (Abacus, Amadeus) và Gallieo (nếu có).
+ Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục khách hàng
+ Kỹ năng quản trị thời gian khoa học và hợp lý
+ Kỹ năng đọc hiểu Tiếng anh/ trình độ học vấn bằng trung cấp trở lên
+ Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Global Aviation Services Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Global Aviation Services Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4th Floor – TCP Building, Tan Son Nhat International Airport, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

