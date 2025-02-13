Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Trưởng phòng hành chính

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản trị và vận hành hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ của công ty để dịch vụ không bị gián đoạn;
- Quản trị và vận hành các hệ thống trên nền tảng Windows server, Linux và Ảo hóa;
- Vận hành, quản trị các hệ thống dịch vụ như: Microsoft 365, Active Directory, Exchange server, DNS, DHCP, File server, Print server…
- Hỗ trợ cài đặt, cấu hình, cập nhật và vận hành hệ thống cho các ứng dụng, dịch vụ trong công ty;
- Xây dựng và triển khai các công cụ giám sát hệ thống tập trung ở mức hạ tầng cũng như lớp ứng dụng nhằm cảnh báo sớm khi có lỗi, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt;
- Thực hiện việc sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ;
- Theo dõi, phân tích, cảnh báo và chủ động kiểm tra, xử lý khi hệ thống có vấn đề; đưa ra giải pháp xử lý triệt để cho vấn đề;
- Nghiên cứu công nghệ, giải pháp cải thiện hạ tầng, triển khai tích hợp các hệ thống thiết bị mới theo yêu cầu;
- Quản trị hệ thống Cloud (Public Cloud, Private Cloud); Automation Platform;
- Nghiên cứu và phát triển các giải pháp, dịch vụ nhằm nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mở rộng nhanh của công ty;
- Viết tài liệu về việc triển khai và bảo trì hệ thống;
- Tham gia hỗ trợ, triển khai các dự án Công nghệ thông tin trong công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: SH 06-07 Park 2, Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM

