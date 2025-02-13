Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Quản trị và vận hành hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ của công ty để dịch vụ không bị gián đoạn;

- Quản trị và vận hành các hệ thống trên nền tảng Windows server, Linux và Ảo hóa;

- Vận hành, quản trị các hệ thống dịch vụ như: Microsoft 365, Active Directory, Exchange server, DNS, DHCP, File server, Print server…

- Hỗ trợ cài đặt, cấu hình, cập nhật và vận hành hệ thống cho các ứng dụng, dịch vụ trong công ty;

- Xây dựng và triển khai các công cụ giám sát hệ thống tập trung ở mức hạ tầng cũng như lớp ứng dụng nhằm cảnh báo sớm khi có lỗi, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt;

- Thực hiện việc sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ;

- Theo dõi, phân tích, cảnh báo và chủ động kiểm tra, xử lý khi hệ thống có vấn đề; đưa ra giải pháp xử lý triệt để cho vấn đề;

- Nghiên cứu công nghệ, giải pháp cải thiện hạ tầng, triển khai tích hợp các hệ thống thiết bị mới theo yêu cầu;

- Quản trị hệ thống Cloud (Public Cloud, Private Cloud); Automation Platform;

- Nghiên cứu và phát triển các giải pháp, dịch vụ nhằm nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mở rộng nhanh của công ty;

- Viết tài liệu về việc triển khai và bảo trì hệ thống;

- Tham gia hỗ trợ, triển khai các dự án Công nghệ thông tin trong công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.