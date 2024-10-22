Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 30 Triệu

• Quản lý, hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong nhóm đảm bảo chỉ tiêu bán hàng do công ty phân bổ theo từng dự án hoặc theo từng tháng/ từng quý/ từng năm

• Hỗ trợ hướng dẫn các thành viên trong nhóm mình phụ trách tư vấn, tiếp khách. Phân bố chỉ tiêu bán hàng cho các thành viên nhóm. Hỗ trợ các thành viên trong nhóm đạt được chỉ tiêu.

• Triển khai kế hoạch bán hàng, tìm ra điểm mạnh của dự án, hướng dẫn và phối hợp nhân viên tạo hiện trường chốt khách

• Quản lý, traning và huấn luyện nhân viên mới.

• Đảm bảo số lượng thành viên của nhóm theo yêu cầu của công ty

• Hỗ trợ nhân viên xử lý các vấn đề của khách hàng liên quan về dự án

• Tìm kiếm, mở rộng, phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh tìm kiếm khách hàng.

• Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án, cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ đúng nhu cầu khách hàng.

• Thực hiện công tác bán hàng,.

• Đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng

• Chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng.

• Tham gia các buổi huấn luyện, chia sẽ của công ty để cập nhật kiến thức sản phẩm, nâng cao kỹ năng bán hàng.

• Đào tạo các kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm cho nhân viên kinh doanh

• Thực hiện báo cáo khách hàng của nhóm hàng ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm cho Giám Đốc dự án hoặc Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm làm team leader Có kinh nghiệm trong phân khúc BDS cao cấp và siêu cao cấp Có kinh nghiệm và kiến thức về thị trường Có khả năng quản lý ít nhất 10 nhân viên kinh doanh trong team

Tại Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: Từ 10tr - 20tr + Hoa hồng từ team + hoa hồng bán hàng + thưởng

• Thu nhập không giới hạn từ 200tr đ/tháng.

• Thưởng nóng từ 10-100tr theo dự án

• Chế độ đãi ngộ cao (có thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu nhân viên kinh doanh xuất sắc hàng tháng/ năm)

• Được nhận khách hàng luân chuyển từ nguồn khách Marketing của công ty.

• Cấp sim gọi miễn phí.

• Hưởng hàng loạt các phúc lợi liên quan đến sức khỏe, đời sống tinh thần

• Tham gia các sự kiện quan trọng như Company Birthday, 8/3, 20/10, Halowen, giáng sinh, YEP

• Đi du lịch Company Trip với công ty, thưởng các chuyến du lịch nước ngoài nếu trở thành Best Sales (Dubai, Úc, Đài Loan, Hồng Kông, châu âu...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin