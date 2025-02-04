Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần UV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 USD

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần UV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 USD

Công Ty Cổ Phần UV
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần UV

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần UV

Mức lương
15 - 20 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô số 18, Khu G, Đường D1, khu công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 USD

• Tìm kiếm nhà cung cấp trong và ngoài nước
• Soạn thảo, ký kết hợp đồng với khách hàng – đối tác
• Hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu: Hợp đồng, Invoice, Packing List, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), vận đơn...
• Quản lý chi phí, công nợ
• Cập nhật các văn bản pháp luật, thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực, hàng hóa xuất nhập khẩu.
• Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Xuất Nhập Khẩu, Ngoại Thương hoặc các ngành liên quan
• Kinh nghiệm làm việc từ 02 năm
• Tiếng Anh giao tiếp thành thạo (Work Proficiency)
• Hiểu biết về các quy định, thủ tục hải quan và logistic,…
• Có khả năng xử lý vấn đề linh hoạt và kịp thời
• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Microsoft Office).
• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (T2-T6).
[Ưu tiên CV gửi bằng tiếng anh]

Tại Công Ty Cổ Phần UV Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần UV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần UV

Công Ty Cổ Phần UV

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô số 18, khu G, đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

