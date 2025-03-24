Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tiên Phong Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tiên Phong Real
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 105 Bình Quới, P.27 Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Thực hiện tốt các chương trình đào tạo, quy định, nội quy công ty.
Hỗ trợ đội nhóm xử lý các tình huống của khách hàng.
Giám sát hỗ trợ nhân viên trực thuộc phòng để đảm bảo đạt và vượt chi tiêu doanh số.
Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả định kỳ cho Giám Đốc Sàn.
Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Không yêu cầu
Am hiểu khiến thức thị trường BĐS Bình Phước và các khu vực lân cận.
Khả năng làm việc độc lập, nhạy bén cao trong công việc.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý điều hành đội nhóm hoặc các vị trí quản lý tương đương.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tiên Phong Real Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng MKT bán hàng
Thưởng Quản lý đội nhóm
Thưởng bán hàng cá nhân
Thưởng thâm niên
Thưởng nóng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tiên Phong Real
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
