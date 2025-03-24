Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tiên Phong Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 105 Bình Quới, P.27 Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Thực hiện tốt các chương trình đào tạo, quy định, nội quy công ty.

Hỗ trợ đội nhóm xử lý các tình huống của khách hàng.

Giám sát hỗ trợ nhân viên trực thuộc phòng để đảm bảo đạt và vượt chi tiêu doanh số.

Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả định kỳ cho Giám Đốc Sàn.

Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu

Am hiểu khiến thức thị trường BĐS Bình Phước và các khu vực lân cận.

Khả năng làm việc độc lập, nhạy bén cao trong công việc.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý điều hành đội nhóm hoặc các vị trí quản lý tương đương.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tiên Phong Real Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng MKT bán hàng

Thưởng Quản lý đội nhóm

Thưởng bán hàng cá nhân

Thưởng thâm niên

Thưởng nóng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tiên Phong Real

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin