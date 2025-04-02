Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẦM NHÌN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số nhà 44, đường N3, Khu nhà ở Jamona Golden Silk, 210 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh, xác định thị trường mục tiêu và triển khai chiến lược tăng trưởng doanh số cho công ty.

Xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh:

Quản lý đội ngũ Sales: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh, đảm bảo hiệu suất làm việc cao.

Quản lý đội ngũ Sales:

Phát triển thị trường & khách hàng: Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng (doanh nghiệp SME, retail, F&B, sản xuất...) và mở rộng mạng lưới đối tác.

Phát triển thị trường & khách hàng:

Quản lý quy trình bán hàng: Giám sát quy trình từ tiếp cận, tư vấn, đàm phán đến chốt hợp đồng, đảm bảo KPIs và doanh số đề ra.

Quản lý quy trình bán hàng:

Phối hợp với các phòng ban: Làm việc chặt chẽ với Marketing, Kỹ thuật và Hậu mãi để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban:

Báo cáo & phân tích: Theo dõi kết quả kinh doanh, phân tích thị trường và đưa ra các đề xuất cải thiện chiến lược kinh doanh.

Báo cáo & phân tích:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm ở vị trí tương đương trong ngành CNTT, thiết bị công nghệ hoặc giải pháp hội nghị trực tuyến.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng quản lý, đào tạo và truyền cảm hứng cho đội ngũ Sales.

Kỹ năng lãnh đạo:

Tư duy chiến lược: Am hiểu thị trường, có khả năng xây dựng chiến lược bán hàng dài hạn.

Tư duy chiến lược:

Kỹ năng đàm phán & giao tiếp xuất sắc: Xây dựng mối quan hệ và đàm phán hiệu quả với khách hàng, đối tác.

Kỹ năng đàm phán & giao tiếp xuất sắc:

Linh hoạt & chủ động: Có tinh thần làm chủ, sẵn sàng chinh phục thử thách.

Linh hoạt & chủ động:

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị IT, giải pháp hội nghị hoặc đã từng làm việc với các thương hiệu như Nearity, Hikvision, Microsoft, Dell, HP...

Ưu tiên:

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẦM NHÌN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn theo hiệu suất (Tổng thu nhập không giới hạn).

Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn theo hiệu suất (Tổng thu nhập không giới hạn).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo: Văn hóa công ty đề cao sự phát triển cá nhân.

Văn hóa công ty đề cao sự phát triển cá nhân.

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình rõ ràng lên vị trí Sales Director hoặc Giám đốc Kinh doanh.

Lộ trình rõ ràng lên vị trí

.

Được đào tạo & hỗ trợ: Các chương trình huấn luyện kỹ năng bán hàng, đàm phán và quản lý đội nhóm.

Các chương trình huấn luyện kỹ năng bán hàng, đàm phán và quản lý đội nhóm.

Phúc lợi đầy đủ: BHYT, BHXH, du lịch công ty, team-building, thưởng hiệu suất, thưởng các ngày lễ, thưởng cuối năm.

BHYT, BHXH, du lịch công ty, team-building, thưởng hiệu suất, thưởng các ngày lễ, thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẦM NHÌN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin