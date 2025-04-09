Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 643 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, xây dựng, duy trì phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác chính: chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu, quản lý dự án... để nâng cao tỷ lệ mua hàng
Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng và các đối tác bằng việc gặp giới thiệu, các mối quan hệ hoặc thông qua các gian hàng hội chợ, các chương trình giao lưu để tiếp cận khách hàng.
Theo sát khách hàng là: chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu,… để giới thiệu sản phẩm và đưa thương hiệu vào dự án.
Cập nhật thông tin các dự án mới, cập nhật tiến trình dự án cũ để thông báo sales tiếp cận.
Cập nhật tình hình tài chính của đối tác để cùng sales đề xuất chính sách công nợ.
Thu thập, phân tích hệ thống thông tin sản phẩm, khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Tham mưu cho Ban Giám Đốc về việc định giá sản phẩm, định hướng và phát triển thị trường.
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng tháng / quý / năm.
Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu doanh số do Công ty đề ra cho toàn team.
Đào tạo kỹ năng sale, kiến thức về sản phẩm cho nhân viên.
Phổ biến kế hoạch kinh doanh đến từng nhân viên và định hướng thị trường, khách hàng mục tiêu cho nhân viên.
Phân bổ chỉ tiêu doanh số, chính sách bán hàng cho từng nhân viên.
Theo dõi, kiểm tra rà soát công tác bán hàng để kịp thời hổ trợ nhân viên chốt hợp đồng.
Kết nối với các phòng ban đưa ra phương án xử lý khi có sự cố với khách hàng.
Theo dõi công nợ, nhắc nhở và thu hồi công nợ. Báo cáo tình hình công nợ khó đòi, quá hạn, đột biến với cấp quản lý và phòng ban liên quan và đưa ra biện pháp xử lý.
Kết hợp với phòng nhân sự lên kế hoạch tuyển dụng.
Tạo động lực cho nhân viên.
Hướng dẫn và nhắc nhở nhân viên thực hiện quy định của Công ty.
Tổ chức họp, theo dõi mức độ hoàn công việc và đánh giá đối với từng nhân viên phụ trách trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế, Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Bách khoa, Cầu đường,…từng làm việc với các chủ đầu tư, chủ thầu, ban dự án, tư vấn thiết kế, ... là lợi thế.
Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế, Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Bách khoa, Cầu đường,…từng làm việc với các chủ đầu tư, chủ thầu, ban dự án, tư vấn thiết kế, ... là lợi thế
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm.
Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm làm việc ở vị trí tương đương hoặc liên quan.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và nỗ lực đạt mục tiêu.
Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.
Trung thực, trách nhiệm và nhạy bén.
Có thể đi công tác ngoại tỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: THOẢ THUẬN (TIỀN CƠM +THƯỞNGXẾP LOẠI HÀNG THÁNG) + HOA HỒNG
THOẢ THUẬN
Thử việc 1- 2 tháng.
Nghỉ phép năm, thưởng năng suất lao động, thưởng tháng 13, du lịch thưởng thâm niên, thưởng lễ ,Tết ,...đãi ngộ tốt.
BHXH, BHTN, Xét tăng lương theo quy định công ty.
Môi trường làm việc sang trọng, văn minh hiện đại, thân thiện…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 46-48 Nguyễn Cơ Thạch - Phường An Lợi Đông - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

