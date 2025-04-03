Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

- Quản lý và lãnh đạo đội ngũ: Giám sát và hỗ trợ đội ngũ Account Manager, Product Manager, và Operations Specialist để đảm bảo họ đạt được các mục tiêu về hiệu suất kinh doanh và doanh thu từ các đối tác cung cấp dịch vụ tour.

- Phát triển quan hệ đối tác chiến lược: Xây dựng và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các đối tác cung cấp tour, bao gồm các công ty du lịch, nhà cung cấp dịch vụ trải nghiệm và các tour operator.

- Tối ưu hóa hiệu suất đối tác: Phân tích các dữ liệu liên quan đến lượt đặt tour, tỷ lệ hủy, và phản hồi từ khách hàng để đưa ra các chiến lược tối ưu hóa doanh thu và tăng trưởng cho đối tác.

- Mở rộng mạng lưới đối tác: Thu hút thêm các đối tác mới cung cấp dịch vụ tour và trải nghiệm, đàm phán các điều khoản hợp đồng để tăng sự hiện diện của Soctrip trên thị trường du lịch.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh: Xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch trình tour, dịch vụ khách hàng, và phản hồi từ đối tác để đảm bảo sự hài lòng của cả khách hàng và đối tác.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận Marketing, Product, và Partner Marketing để triển khai các chiến dịch khuyến mãi và các chương trình hỗ trợ đối tác.