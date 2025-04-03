Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

Soctrip
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Soctrip

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Soctrip

Mức lương
15 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 400/8B

- 400/10 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 2 USD

- Quản lý và lãnh đạo đội ngũ: Giám sát và hỗ trợ đội ngũ Account Manager, Product Manager, và Operations Specialist để đảm bảo họ đạt được các mục tiêu về hiệu suất kinh doanh và doanh thu từ các đối tác cung cấp dịch vụ tour.
- Phát triển quan hệ đối tác chiến lược: Xây dựng và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các đối tác cung cấp tour, bao gồm các công ty du lịch, nhà cung cấp dịch vụ trải nghiệm và các tour operator.
- Tối ưu hóa hiệu suất đối tác: Phân tích các dữ liệu liên quan đến lượt đặt tour, tỷ lệ hủy, và phản hồi từ khách hàng để đưa ra các chiến lược tối ưu hóa doanh thu và tăng trưởng cho đối tác.
- Mở rộng mạng lưới đối tác: Thu hút thêm các đối tác mới cung cấp dịch vụ tour và trải nghiệm, đàm phán các điều khoản hợp đồng để tăng sự hiện diện của Soctrip trên thị trường du lịch.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh: Xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch trình tour, dịch vụ khách hàng, và phản hồi từ đối tác để đảm bảo sự hài lòng của cả khách hàng và đối tác.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận Marketing, Product, và Partner Marketing để triển khai các chiến dịch khuyến mãi và các chương trình hỗ trợ đối tác.

Với Mức Lương 15 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực du lịch hoặc dịch vụ tour, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý đội ngũ và mạng lưới đối tác lớn trong ngành du lịch.

Tại Soctrip Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Soctrip

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Soctrip

Soctrip

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 400/8B -400/10 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM

