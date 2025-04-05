Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 12 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Thiêm, Tp. HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị thông tin thị trường, đối thủ, quản trị dữ liệu nhập, xuất; quản lý Chỉ tiêu mua, bán hàng xe qua sử dụng; quản lý chính sách, quy trình bán; thực hiện Tờ trình liên quan đến chính sách. Quản trị Bộ tài liệu sản phẩm phục vụ bán hàng.
Kiểm soát hoạt động thẩm định & đánh giá chất lượng kỹ thuật xe qua sử dụng của Công ty theo Quy định, tiêu chuẩn khung.
Quản trị chất lượng thẩm định kỹ thuật, chi phí sửa chữa, nâng cấp.
Quản trị chi phí Marketing và nội dung truyền thông đối với xe qua sử dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu định hướng chiến lược và phương pháp quản trị của công ty
Hiểu và tuân thủ các quy định về KPI, Marketing, Văn hóa - Truyền thông, Tài chính - Kế toán, bán hàng,… và các quy định hoạt động của Công ty
Hiểu biết về sản phẩm, thị trường xe du lịch, đặc biệt thị trường xe qua sử dụng
Hiểu hoạt động marketing và sử dụng thành thạo các công cụ marketing trong công tác bán hàng.
Có kỹ năng tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại khách hàng.
Có kiến thức về Dịch vụ Phụ tùng, thẩm định kỹ thuật & đánh giá chất lượng kỹ thuật xe qua sử dụng.
Có bằng lái B1/B2

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương & phụ cấp); thưởng cuối năm;
Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn ô tô hàng đầu;
Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ theo quy định;
Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;
Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

