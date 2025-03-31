Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 - 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Đào tạo quy trình – quy định, sản phẩm – dịch vụ cho nhân sự mới

Đào tạo kịch bản sale theo mẫu của công ty

Điều phối và kiểm soát số lượng data mới và cũ của bộ phận Sale Online được tiếp nhận xử lý hằng ngày theo quy định

Kiểm soát quy trình chuyên môn, quy trình tư vấn và tương tác với khách của nhân sự bộ Phận Sale Online

Tiến hành nhắc nhở, ghi nhận lỗi phạt theo quy định đối với trường hợp vi phạm

Kiểm soát file số liệu, data, hoa hồng,thường nóng của các bạn Sale Online hàng ngày

Thực hiện yêu cầu khác từ Quản lý trực tiếp/BGĐ/BĐH

Độ tuổi từ 25 trở lên

Tối thiểu trên 01 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty hoạt động trong lĩnh lực chuyên về: làm đẹp, mỹ phẩm, lĩnh vực Spa

Năng động, linh hoạt, yêu thích công việc ngành thẩm mỹ, làm đẹp

Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, lên kế hoạch cho bản thân và đội nhóm

Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết vấn đề

Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Bảo hiểm, thưởng lương tháng 13, xét nâng lương hàng năm

Tham gia Team Building hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động

Được đào tạo nâng cao kỹ năng Leadership, phát triển bản thân.

Chính sách lương thưởng cụ thể, đãi ngộ hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

