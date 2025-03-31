Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14

- 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đào tạo quy trình – quy định, sản phẩm – dịch vụ cho nhân sự mới
Đào tạo kịch bản sale theo mẫu của công ty
Điều phối và kiểm soát số lượng data mới và cũ của bộ phận Sale Online được tiếp nhận xử lý hằng ngày theo quy định
Kiểm soát quy trình chuyên môn, quy trình tư vấn và tương tác với khách của nhân sự bộ Phận Sale Online
Tiến hành nhắc nhở, ghi nhận lỗi phạt theo quy định đối với trường hợp vi phạm
Kiểm soát file số liệu, data, hoa hồng,thường nóng của các bạn Sale Online hàng ngày
Thực hiện yêu cầu khác từ Quản lý trực tiếp/BGĐ/BĐH

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25 trở lên
Tối thiểu trên 01 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty hoạt động trong lĩnh lực chuyên về: làm đẹp, mỹ phẩm, lĩnh vực Spa
Năng động, linh hoạt, yêu thích công việc ngành thẩm mỹ, làm đẹp
Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, lên kế hoạch cho bản thân và đội nhóm
Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết vấn đề
Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Bảo hiểm, thưởng lương tháng 13, xét nâng lương hàng năm
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Được đào tạo nâng cao kỹ năng Leadership, phát triển bản thân.
Chính sách lương thưởng cụ thể, đãi ngộ hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14-16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

