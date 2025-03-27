Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THT CARGO LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH & MARKETING

1. Giới thiệu chung

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp logistics chuyên cung cấp giải pháp xuất nhập khẩu cho các nhà máy sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài. Do nhu cầu mở rộng và tái cơ cấu bộ phận Kinh doanh & Marketing, công ty cần tuyển Trưởng phòng Kinh doanh & Marketing để xây dựng chiến lược, phát triển khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Mô tả công việc

• Quản lý và điều hành phòng Kinh doanh & Marketing, bao gồm các nhóm: Sales, Business Development, Sales Support, Logistics Solutions Specialist và Marketing.

• Xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường nhằm đạt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và mở rộng thị phần.

• Phát triển hệ thống khách hàng: Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các nhà máy sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu, Úc.

• Xây dựng và giám sát kế hoạch marketing: Triển khai hoạt động quảng bá thương hiệu, SEO, nội dung website, mạng xã hội và các chiến dịch tiếp thị.

• Đào tạo và phát triển đội ngũ: Xây dựng lộ trình phát triển năng lực cho nhân sự kinh doanh và marketing, đảm bảo đội ngũ có đủ kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ.

• Tối ưu hóa quy trình bán hàng và dịch vụ khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng để tăng tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng.