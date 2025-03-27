Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THT CARGO LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THT CARGO LOGISTICS
- Hồ Chí Minh: 24
- 26 Đường Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 40 - 70 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH & MARKETING
1. Giới thiệu chung
Công ty chúng tôi là doanh nghiệp logistics chuyên cung cấp giải pháp xuất nhập khẩu cho các nhà máy sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài. Do nhu cầu mở rộng và tái cơ cấu bộ phận Kinh doanh & Marketing, công ty cần tuyển Trưởng phòng Kinh doanh & Marketing để xây dựng chiến lược, phát triển khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
2. Mô tả công việc
• Quản lý và điều hành phòng Kinh doanh & Marketing, bao gồm các nhóm: Sales, Business Development, Sales Support, Logistics Solutions Specialist và Marketing.
• Xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường nhằm đạt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và mở rộng thị phần.
• Phát triển hệ thống khách hàng: Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các nhà máy sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu, Úc.
• Xây dựng và giám sát kế hoạch marketing: Triển khai hoạt động quảng bá thương hiệu, SEO, nội dung website, mạng xã hội và các chiến dịch tiếp thị.
• Đào tạo và phát triển đội ngũ: Xây dựng lộ trình phát triển năng lực cho nhân sự kinh doanh và marketing, đảm bảo đội ngũ có đủ kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ.
• Tối ưu hóa quy trình bán hàng và dịch vụ khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng để tăng tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng.
Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THT CARGO LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THT CARGO LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
