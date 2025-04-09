Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phòng 1609, Tầng 16, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Nghiên cứu & tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ công ty
Phát triển mối quan hệ, tham gia các hiệp hội để tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ và đào tạo các đối tác của công ty về sản phẩm và dịch vụ
Tham gia tổ chức các hội thảo, sự kiện do Công ty tổ chức
Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng
Chăm sóc, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sau bán
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm Chuyên viên tư vấn khách hàng ít nhất 3 năm
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành tư vấn chăm sóc khách hàng cao cấp như ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm, xe hơi, nghỉ dưỡng, định cư....
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Có khả năng xây dựng và phát triển quan hệ
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành tư vấn chăm sóc khách hàng cao cấp như ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm, xe hơi, nghỉ dưỡng, định cư....
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Có khả năng xây dựng và phát triển quan hệ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS Thì Được Hưởng Những Gì
Khám phá các quốc gia Châu Âu, làm việc với các chuyên gia hàng đầu, cơ hội thăng tiến & phát triển tầm nhìn.
Hỗ trợ công cụ làm việc, gửi xe, sinh nhật,...
Chính sách thưởng siêu hấp dẫn upto 10%
Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức
Hỗ trợ công cụ làm việc, gửi xe, sinh nhật,...
Chính sách thưởng siêu hấp dẫn upto 10%
Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI