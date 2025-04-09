Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng 1609, Tầng 16, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nghiên cứu & tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ công ty

Phát triển mối quan hệ, tham gia các hiệp hội để tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ và đào tạo các đối tác của công ty về sản phẩm và dịch vụ

Tham gia tổ chức các hội thảo, sự kiện do Công ty tổ chức

Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng

Chăm sóc, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sau bán

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm Chuyên viên tư vấn khách hàng ít nhất 3 năm

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành tư vấn chăm sóc khách hàng cao cấp như ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm, xe hơi, nghỉ dưỡng, định cư....

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Có khả năng xây dựng và phát triển quan hệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS Thì Được Hưởng Những Gì

Khám phá các quốc gia Châu Âu, làm việc với các chuyên gia hàng đầu, cơ hội thăng tiến & phát triển tầm nhìn.

Hỗ trợ công cụ làm việc, gửi xe, sinh nhật,...

Chính sách thưởng siêu hấp dẫn upto 10%

Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUỐC TỊCH ETHOS

