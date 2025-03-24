Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAWAD TIỀN CÓ NGAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn phù hợp với mục tiêu của công ty.

Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh cho các sản phẩm tài chính của công ty (vay tín chấp, vay thế chấp, bảo hiểm, đầu tư tài chính, v.v.).

Phân tích thị trường tài chính, xác định cơ hội và thách thức để phát triển chiến lược cạnh tranh.

Đề xuất các sản phẩm/dịch vụ tài chính mới nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên kinh doanh để nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc.

Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho từng thành viên và giám sát tiến độ thực hiện.

Đảm bảo đội ngũ hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, kêu gọi và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ và đưa ra các biện pháp cải thiện.

Giám sát và hỗ trợ nhân viên trong việc xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo quy trình bán hàng hiệu quả.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng lớn, đối tác chiến lược và nhà phân phối.

Tư vấn, đàm phán và ký kết các hợp đồng lớn với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng một cách hiệu quả.

Tìm kiếm và mở rộng các cơ hội kinh doanh mới, xác định các kênh phân phối hiệu quả

Theo dõi tiến độ thực hiện chiến lược kinh doanh, phân tích và báo cáo kết quả doanh thu, lợi nhuận hàng tháng/quý/năm cho Ban Giám đốc.

Đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác như phòng Marketing, phòng Tài chính, phòng Hỗ trợ Khách hàng để triển khai chiến lược kinh doanh.

Cung cấp các thông tin phản hồi từ khách hàng và thị trường để cải tiến sản phẩm và dịch vụ.

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, ngân hàng trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường tài chính, sản phẩm tài chính và các quy định pháp luật liên quan.

Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ phân tích dữ liệu là một lợi thế.

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn dựa trên hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng trong và ngoài nước.

