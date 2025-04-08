Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 36 đường số 14, KĐT Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh:

Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh tổng thể cho hệ thống, bao gồm mục tiêu doanh thu, chiến lược tiếp thị, và các chương trình khuyến mãi.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Xây dựng và quản lý ngân sách kinh doanh.

Chịu trách nhiệm trên doanh thu toàn bộ phận được giao.

Quản lý đội ngũ kinh doanh:

Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Phân công công việc, theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Xây dựng và duy trì một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Phát triển khách hàng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các hoạt động tiếp thị và bán hàng.

Tư vấn và bán các gói dịch vụ Pilates phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày:

Giám sát và đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng tại các cơ sở.

Quản lý hoạt động bán hàng, các hợp đồng gói tập khách hàng

Phối hợp với các bộ phận khác (marketing, vận hành cơ sở, Huấn luyện viên...) để đảm bảo hoạt động trơn tru của hệ thống.

Báo cáo:

Lập báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh và các hoạt động của phòng.

Trình bày báo cáo trước ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thể dục thể thao.

Kỹ năng:

Khác:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trong khoảng 15 - 20 triệu/tháng

Thưởng: Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.

Chế độ đãi ngộ: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc: Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển: Có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP

