Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 25 Đường số 3, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch phân phối sản phẩm của Công ty đến khách hàng (bác sĩ, bệnh viện);
Triển khai thực hiện chính sách kinh doanh như kế hoạch đề ra, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số và độ phủ thị trường;
Phân bổ chi tiêu kinh doanh cho nhân viên kinh doanh theo khả năng và kinh nghiệm của từng nhân viên, căn cứ theo mục tiêu phát triển kinh doanh của nhóm;
Đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng nhằm thúc đẩy các hoạt động triển khai bán hàng;
Hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc nhân viên kinh doanh đảm bảo hiệu quả của việc bán hàng và thu hồi công nợ;
Hướng dẫn nhân viên xây dựng danh mục thầu, theo dõi hoạt động đấu thầu, tổ chức triển khai thúc đẩy bán hàng sau thầu.
Tham gia tuyển dụng, đào tạo chuyên môn cho nhân sự trong nhóm;
Tham gia đào tạo cho CBNV về Sản phẩm mà Công ty phân phối.
Báo cáo công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu;
Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc;
Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành như Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học, kỹ thuật y sinh hoặc các ngành liên quan đến y tế;
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các công ty thiết bị khoa học, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị y tế...;
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word & Excel);
Tiếng Anh thành thạo; Giao tiếp tốt;
Chịu được áp lực công việc và định hướng gắn bó lâu dài với Công ty;
Khả năng giao tiếp tốt, thu hút thuyết phục đối phương;
Chủ động, sẵn sàng học hỏi và có tư duy tích cực, sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực;
Công ty đóng Bảo hiểm xã hội;
Lương thưởng theo hiệu quả kinh doanh, 12 ngày phép năm;
Các khoản phúc lợi khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết...;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 25, đường số 3, khu DC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

