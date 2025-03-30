Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 Đường D3, P. Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh, mục tiêu doanh số bán hàng cho khu vực/phân khúc thị trường được giao.

Quản lý, đào tạo và hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh thuộc quyền, hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng thị trường để đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Thực hiện báo cáo doanh số, báo cáo thị trường định kỳ cho cấp trên.

Quản lý và theo dõi các chỉ tiêu kinh doanh, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số đã đề ra.

Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

Giải quyết các khiếu nại, vấn đề phát sinh của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Quản lý công nợ khách hàng.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong lĩnh vực hàng thực phẩm đông lạnh (thủy hải sản, thịt, nông sản, …)

Có kiến thức sâu rộng về thị trường thực phẩm đông lạnh.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm hiệu quả.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng doanh số, thưởng lễ, tết và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin