Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh cho kênh GT tỉnh (Miền Bắc/Trung/Nam) ngoài TP HCM
Lập kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm mỹ phẩm kênh GT
Quản lý và điều phối hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên để đạt mục tiêu doanh số đề ra
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng trong lĩnh vực mỹ phẩm
Xây dựng mối quan hệ với các đối tác, nhà phân phối và khách hàng chủ chốt trong kênh GT
Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing để thúc đẩy doanh số
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp cải thiện
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm bắt xu hướng tiêu dùng và am hiểu về thị trường trong khu vực đảm trách
Kỹ năng đàm phán và giao tiếp khéo léo
Có kỹ năng bán hàng và phát triển thị trường
Kinh nghiệm quản lý đội ngũ/chi nhánh/khu vực ngành hàng FMCG, Dược mỹ phẩm là lợi thế
Có khả năng lãnh đạo và phát triển đội ngũ bán hàng
Có tầm nhìn chiến lực và khả năng lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh
Khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với đối tác/khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực) từ 20 triệu trở lên + % Doanh số + KPI mở mới
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/năm
Thử việc: 2 tháng
Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...
Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân
Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày
Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)
Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)
Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...
Party định kỳ
Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác
Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng
Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên
Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
