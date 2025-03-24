Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 50 Triệu

Mức lương 16 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 59 Đường Số 6, Khu City land, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 16 - 50 Triệu

Nhận nhiệm vụ từ cấp trên , truyền đạt xuống cho sale

Tạo động lực cho các bạn cố gắng

Phân tích dữ liệu khách hàng, hành vi tiêu dùng.

Quản lý nhân sự, kiểm soát hiệu quả làm việc.

Chia đầu việc cho sale.

Đưa ra phương án marketing phù hợp, tìm hiểu thị trường.

Với Mức Lương 16 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học, cao đẵng chuyên ngành Quản Trị, đa phương tiện, kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan.

Hiểu biết các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Marketing.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản Trị Đội Ngũ Sale, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhân sự ngành logictics hoặc các ngành có liên quan đến sale online.

Hiểu biết chuyên sâu về các nền tảng Digital Marketing, quản lý thương hiệu và phát triển thị trưởng

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và phát triển các chiến dịch Marketing quy mô vừa hoặc lớn.

Ứng viên viết CV bằng tiếng việt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản về ngành Logistics

Thu nhập cao

Nhiều sản phẩm ngách để cùng nhau phát triển.

Lương cơ bản: 8,000,000đ - 16,000,000đ

Hưởng hoa hồng vượt doanh số 1%

Thưởng Qúy, Lễ, Tết, Sinh Nhật

Nghỉ lễ, tết, du lịch, team building theo chế độ công ty

Nghỉ phép có lương tối đa 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin