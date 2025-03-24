Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS
Mức lương
16 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 59 Đường Số 6, Khu City land, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 16 - 50 Triệu
Nhận nhiệm vụ từ cấp trên , truyền đạt xuống cho sale
Tạo động lực cho các bạn cố gắng
Phân tích dữ liệu khách hàng, hành vi tiêu dùng.
Quản lý nhân sự, kiểm soát hiệu quả làm việc.
Chia đầu việc cho sale.
Đưa ra phương án marketing phù hợp, tìm hiểu thị trường.
Với Mức Lương 16 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại học, cao đẵng chuyên ngành Quản Trị, đa phương tiện, kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan.
Hiểu biết các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Marketing.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản Trị Đội Ngũ Sale, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhân sự ngành logictics hoặc các ngành có liên quan đến sale online.
Hiểu biết chuyên sâu về các nền tảng Digital Marketing, quản lý thương hiệu và phát triển thị trưởng
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và phát triển các chiến dịch Marketing quy mô vừa hoặc lớn.
Ứng viên viết CV bằng tiếng việt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản về ngành Logistics
Thu nhập cao
Nhiều sản phẩm ngách để cùng nhau phát triển.
Lương cơ bản: 8,000,000đ - 16,000,000đ
Hưởng hoa hồng vượt doanh số 1%
Thưởng Qúy, Lễ, Tết, Sinh Nhật
Nghỉ lễ, tết, du lịch, team building theo chế độ công ty
Nghỉ phép có lương tối đa 12 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHIBA EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
