Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ SKY GROUP làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 23 - 25 Triệu

Mức lương 23 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Tòa nhà Dầu Khí, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

Phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường. Triển khai tìm kiếm khách hàng mới và hưởng hoa hồng trực tiếp trên doanh thu. Đàm phán, thương lượng để ký kết các hợp đồng khách hàng lớn. Phân tích, cập nhật nhu cầu thị trường, năng lực đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các công việc khác do người quản lý giao từng thời điểm. Báo cáo công việc trực tiếp cho quản lý trực tiếp. Phỏng vấn tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ giúp thúc đẩy doanh số đội ngũ nhân viên trong phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu. Quản lý giám sát chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa chung của phòng. Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng, giám sát việc thu hồi nợ theo quy trình của công ty.

Phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường.

Triển khai tìm kiếm khách hàng mới và hưởng hoa hồng trực tiếp trên doanh thu.

Đàm phán, thương lượng để ký kết các hợp đồng khách hàng lớn.

Phân tích, cập nhật nhu cầu thị trường, năng lực đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các công việc khác do người quản lý giao từng thời điểm.

Báo cáo công việc trực tiếp cho quản lý trực tiếp.

Phỏng vấn tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ giúp thúc đẩy doanh số đội ngũ nhân viên trong phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu.

Quản lý giám sát chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa chung của phòng.

Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng, giám sát việc thu hồi nợ theo quy trình của công ty.

Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Ngoại ngữ: Tiếng Anh (giao tiếp tốt) hoặc Tiếng Hàn, Tiếng Trung Có kinh nghiệm dẫn dắt teamsize từ 04 thành viên trở lên. Có kinh nghiệm B2B, B2C lĩnh vực E-commerce, E-logistic. Trình độ: Đại học chính quy ngành Kinh tế, Thương mại, Ngoại thương, Marketing,... hoặc các ngành có liên quan Hiểu biết về thương mại điện tử, các sàn giao dịch B2B, B2C. Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt. Khả năng phán đoán, nắm bắt nhu cầu khách hàng

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (giao tiếp tốt) hoặc Tiếng Hàn, Tiếng Trung

Có kinh nghiệm dẫn dắt teamsize từ 04 thành viên trở lên.

Có kinh nghiệm B2B, B2C lĩnh vực E-commerce, E-logistic.

Trình độ: Đại học chính quy ngành Kinh tế, Thương mại, Ngoại thương, Marketing,... hoặc các ngành có liên quan

Hiểu biết về thương mại điện tử, các sàn giao dịch B2B, B2C.

Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Khả năng phán đoán, nắm bắt nhu cầu khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ SKY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường từ 23 - 30tr Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo Chính sách thưởng và nghỉ phép các ngày lễ tết, theo quy định nhà nước. Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao Động Việt Nam. Chính sách du lịch nghỉ mát, team building hằng tháng, hàng quý và định kỳ hàng năm Phụ cấp: điện thoại, xăng xe, ăn trưa Trang bị máy tính mới

Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường từ 23 - 30tr

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

Chính sách thưởng và nghỉ phép các ngày lễ tết, theo quy định nhà nước.

Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao Động Việt Nam.

Chính sách du lịch nghỉ mát, team building hằng tháng, hàng quý và định kỳ hàng năm

Phụ cấp: điện thoại, xăng xe, ăn trưa

Trang bị máy tính mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ SKY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin