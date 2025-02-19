Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Thai Hung Corp làm việc tại Thái Bình thu nhập 800 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Thai Hung Corp
- Thái Bình: 266 đường Trần Hưng Đạo, tt. An Bài, Quỳnh Phụ, Thai Binh, Vietnam, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,200 USD
1. KĨ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ:
- Thiết kế các bộ phận cơ khí như khung xe, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống truyền động và các chi tiết khác liên quan đến cấu trúc xe.
- Sử dụng phần mềm CAD (Computer-Aided Design) như SolidWorks, CATIA, AutoCAD để tạo bản vẽ 2D và 3D.
- Đảm bảo các thiết kế đáp ứng yêu cầu về độ bền, an toàn, hiệu suất và khả năng sản xuất.
- Phân tích và tối ưu hóa thiết kế để giảm trọng lượng, tăng hiệu suất và tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Sử dụng các công cụ phân tích như FEA (Finite Element Analysis) để kiểm tra độ bền và độ ổn định của các bộ phận.
- Đảm bảo thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn và quy định của ngành.
2.KĨ SƯ SẢN XUẤT
2
KĨ SƯ SẢN XUẤT
- Phân tích và thiết kế các quy trình sản xuất phù hợp với dây chuyền sản xuất xe điện.
- Tối ưu hóa quy trình để nâng cao hiệu suất, giảm thiểu thời gian chết và tiết kiệm chi phí.
- Áp dụng các công nghệ mới như tự động hóa, robot và IoT vào quy trình sản xuất.
- Theo dõi và đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra đúng kế hoạch.
- Giám sát chất lượng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan (như QA/QC, Logistics, Bảo trì) để giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Đảm bảo các thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định.
Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Thai Hung Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thai Hung Corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI