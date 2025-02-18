Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + Thưởng doanh số + Phụ cấp). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn. Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động., Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng hệ thống đại lý, nhà phân phối cho các sản phẩm yến sào, đồ hộp, nước giải khát.

Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và thị phần.

Tuyển dụng, đào tạo, giám sát và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác chiến lược, đại lý, nhà phân phối.

Phân tích thị trường, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các chương trình quảng bá, khuyến mãi.

Đề xuất chính sách giá, chiết khấu, khuyến mãi phù hợp để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, hiệu quả hoạt động của đội ngũ kinh doanh lên Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành FMCG.

Kinh nghiệm phát triển hệ thống phân phối, đại lý bán hàng là một lợi thế.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và đào tạo nhân viên tốt.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững.

Am hiểu về thị trường FMCG, đặc biệt là ngành hàng thực phẩm và đồ uống.

Chịu được áp lực cao, có tư duy chiến lược và định hướng kết quả.

Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin