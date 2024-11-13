Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Đức Trọng - Lâm Đồng, Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu đề xuất phát triển mở rộng thị trường và hoạt động của chi nhánh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh. Phân bổ kế hoạch chi tiết cho từng NVKD.

Xây dựng kế hoạch hoạt động tuần/tháng/quý/năm của chi nhánh

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các bộ phận cấp dưới trong công tác lập kế hoạch tuần/tháng/quý/năm

Tổ chức triển khai chiến lược, hoạt động kinh doanh chi nhánh

Tham gia xây dựng sơ đồ tổ chức, bộ máy của Chi nhánh giao quản lý

Bố trí sắp xếp, phân công giao việc nhân sự tại chi nhánh

Phân tích hiệu quả chính sách bán hàng toàn chi nhánh

Đôn đốc và triển khai ký kết hợp đồng mua bán với đại lý, khách hàng

Kiểm soát toàn diện về công nợ phát sinh tại Chi nhánh.

Các nhiệm vụ khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Thương mại/Đối ngoại...

Kiến thức về thị trường, sản phẩm. Ưu tiên có kinh nghiệm ngành hàng công nghiệp, đặc biệt là vật liệu xây dựng

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp và hệ thống cao.

Có Kỹ năng tổng hợp, tổ chức và phân tích thông tin

Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Chính sách lương thưởng hấp dẫn

Các chế độ phúc lợi: Lễ, Tết,...theo quy định tập đoàn

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh

