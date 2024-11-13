Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh
- Lâm Đồng: Đức Trọng
- Lâm Đồng, Đức Trọng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu đề xuất phát triển mở rộng thị trường và hoạt động của chi nhánh
Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh. Phân bổ kế hoạch chi tiết cho từng NVKD.
Xây dựng kế hoạch hoạt động tuần/tháng/quý/năm của chi nhánh
Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các bộ phận cấp dưới trong công tác lập kế hoạch tuần/tháng/quý/năm
Tổ chức triển khai chiến lược, hoạt động kinh doanh chi nhánh
Tham gia xây dựng sơ đồ tổ chức, bộ máy của Chi nhánh giao quản lý
Bố trí sắp xếp, phân công giao việc nhân sự tại chi nhánh
Phân tích hiệu quả chính sách bán hàng toàn chi nhánh
Đôn đốc và triển khai ký kết hợp đồng mua bán với đại lý, khách hàng
Kiểm soát toàn diện về công nợ phát sinh tại Chi nhánh.
Các nhiệm vụ khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức về thị trường, sản phẩm. Ưu tiên có kinh nghiệm ngành hàng công nghiệp, đặc biệt là vật liệu xây dựng
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp và hệ thống cao.
Có Kỹ năng tổng hợp, tổ chức và phân tích thông tin
Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục
Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách lương thưởng hấp dẫn
Các chế độ phúc lợi: Lễ, Tết,...theo quy định tập đoàn
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
