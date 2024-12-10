Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TÂY NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Đề xuất các cơ chế, chính sách, các gói dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Tổ chức tìm kiếm, ký kết các hợp đồng kinh doanh.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.

- Quản lý, điều hành kênh bán.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: không quá 40

- Giới tính: Nam/Nữ

- Trình độ: Đại học trở lên các chuyên ngành: QTKD, marketing, kinh tế, thương mại, ngoại thương, CNTT, điện, điện tử, viễn thông, tự động hóa, xây dựng,...

Tại CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TÂY NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận + phụ cấp ăn ca, điện thoại, xăng xe, quản lý + hoa hồng + thưởng doanh thu

- Thưởng quý, thưởng năm, thưởng tết, thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng các ngày kỷ niệm của công ty, Tập đoàn

- Chế độ BHXH, an sinh xã hội, chính sách phúc lợi cao, chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm, chế độ khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ khó khăn, dịch bệnh.

- Quà biếu cho gia đình, người thân CBNV nhân các dịp lễ tết trong năm, chế độ thăm viếng, hiếu hỉ, hỗ trợ khó khăn, bệnh tật...

- Nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TÂY NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin