Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 25 - 30 Triệu

1.Quản lý công tác nhân sự:

• Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

• Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nguồn nhân lực.

• Xây dựng các chính sách, quy trình liên quan đến lương, thưởng, phúc lợi, và các chế độ cho nhân viên.

• Quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên (KPIs).

• Xử lý các vấn đề về quan hệ lao động, tranh chấp, hoặc mâu thuẫn nội bộ.

2. Quản lý công tác hành chính

• Quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng và đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên.

• Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường làm việc.

• Giám sát và điều hành các hoạt động văn phòng như thư tín, lễ tân, lưu trữ tài liệu, quản lý hồ sơ.

• Tổ chức các sự kiện, hoạt động nội bộ như hội nghị, tiệc, team building.

3. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

• Phát triển văn hóa công ty, tổ chức các chương trình nâng cao tinh thần làm việc và gắn kết nhân viên.

• Đưa ra các chính sách khuyến khích sáng tạo, hợp tác, và phát triển bền vững trong doanh nghiệp.

4. Tuân thủ pháp lý và quy định

• Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội, và các chế độ liên quan đến nhân viên.

• Giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến nhân sự.

5. Báo cáo và tham mưu

• Báo cáo cho Ban lãnh đạo về tình hình nhân sự. Đưa ra các đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo về việc cải thiện quy trình làm việc và quản lý nhân sự

6. Công tác đối ngoại:

• Quan hệ với các cơ quan, đơn vị, các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương có liên quan về các giấy tờ, thủ tục Hành chính pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty

7. Quản lý thông tin:

• Tổ chức các cuộc họp chung trong công ty khi được yêu cầu. Là cầu nối thông tin từ dưới lên trên và ngược lại trong Công ty

8. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo sự chỉ đạo hoặc ủy quyền của Giám đốc.