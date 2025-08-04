Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Võ Văn Kiệt, P An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kế toán, trong đó có 2 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng.

Có chứng chỉ kế toán trưởng.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Thương mại điện tử và Xuất nhập khẩu.

Kinh nghiệm kiểm soát dòng tiền, quản lý chi phí & lập báo cáo tài chính.

Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (Misa, SAP, Fast, Oracle...).

Kỹ năng phân tích tài chính, kiểm soát rủi ro & tối ưu hóa chi phí.

Am hiểu luật kế toán, thuế & các quy định tài chính tại Việt Nam.

Tiếng Anh, tiếng Trung giao tiếp tốt là lợi thế để làm việc với đối tác nước ngoài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 25 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực).

Hỗ trợ cơm trưa.

Thưởng Lễ, Tết…

Review lương định kỳ.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ phép năm và các chế độ theo quy định.

Làm việc cùng team nhân sự trẻ, hiểu ngành, phát triển mạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE

