Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngõ 102 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Giới thiệu về sản phẩm vật tư tiêu hao của Công ty cho khách hàng

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ do Công ty giao theo data hiện có

Tư vấn sản phẩm, giải đáp các vấn đề về chất lượng, giá cả dịch vụ cho khách hàng.

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng.

Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung hợp đồng.

Theo dõi, kiểm tra tiến độ giao hàng.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm cùng ngành

Chấp nhận đào tạo từ đầu cho người mới

Khả năng tiếp thu và xử lý thông tin tốt, giọng nói dễ nghe.

Đam mê kinh doanh, năng động, nhạy bén.

Có kỹ năng, kinh nghiệm, am hiểu bán hàng và chăm sóc khách hàng trên Internet như website, mạng xã hội (Facebook, Zalo,...)

Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập, có khả năng giao tiếp (giao tiếp bằng lời nói và giao tiếp online) và thuyết phục.

Trung thực, chăm chỉ, và có khả năng giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm,không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Các bạn trẻ nhiệt huyết, ham thích làm kinh doanh.

Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = 8 - 10tr + 4%doanh thu + thưởng theo từng sản phẩm + phụ cấp

- Ăn trưa: 35.000/ngày dựa theo bảng chấm công thực tế ngày đi làm.

- Điện thoại : 300.000/ tháng

- Thưởng lương tháng thứ 13; Thưởng nhân viên có sáng kiến đóng góp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

- Review đánh giá công việc: 6 tháng/lần

- Bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành

- Nghỉ mát tại một quốc gia Đông Nam Á bất kỳ ( 2024 Công ty nghỉ mát tại Thái Lan )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

