Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Dương

Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng viêt nam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng viêt nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô A1, Kcn Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dườn, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng, triển khai và giám sát hệ thống quản lý chất lượng của công ty.
Đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.
Phối hợp với các phòng ban khác để cải tiến quy trình sản xuất và dịch vụ.
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên về các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Lập kế hoạch kiểm trac ho các dự án.
Thực hiện đào tạo nội bộ quản lý chất lương cho nhân viên
Thực hiện lệnh điều động công tác do ban giám đốc chỉ đạo
Thực hiện các công tác mục tiêu phòng quản lý chất lương
Kiểm soát chất lượng và theo dõi tiến độ cho các dự án trong nước và nước ngoài
Lập kế hoạch kiểm tra và kiểm tra chất lượng sản phẩm cho các công đoạn chính trong quá trình sản xuất tại nhà máy và các nhà thầu phụ.
Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị thầu phụ, đơn vị kiểm tra NDT kiểm soát chất lượng và tiến độ dự án theo tiến độ đã đề ra.
Liên hệ và trao đổi thông tin giữa khách hàng và các đơn vị chế tạo.
Tổng hợp báo cáo lỗi từng dự án hàng tháng, quý, năm theo kế hoạch của Ban giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
Am hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO 9001, CE MARKING, v.v.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và giao tiếp tốt.
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng.
Kinh nghiệm trong việc thiết lập và duy trì các quy trình kiểm soát chất lượng.
Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý chất lượng và công cụ phân tích dữ liệu.

Tại Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng viêt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh. ( Min 20Tr )
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng viêt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lo A1, kcn Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

