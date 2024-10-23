Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học K-PRODUCTS làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Lô 6, đường số 5, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý hoạt động nghiên cứu

- Lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm theo yêu cầu, định hướng và chiến lược của công ty

- Quản lí Công thức R&D, tiêu chuẩn nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm

- Cải tiến quy trình công nghệ, ổn định chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa giá thành

- Quản lý việc chuyển giao sản xuất thương mại

- Hỗ trợ phòng kinh doanh giải quyết các vấn đề liên quan tới kỹ thuật, chất lượng sản phẩm khi khách hàng có nhu cầu

2. Quản lý hồ sơ tài liệu RD

- Xây dựng quy trình trong nghiên cứu sản phẩm và chuyển giao sản phẩm

- Tài liệu hóa toàn bộ công thức sản phẩm và quy trình nghiên cứu sản phẩm

- Kết hợp bộ phận QA thực hiện đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật

3. Quản lý, điều phối nhân sự

- Tham gia vào công tác tuyển dụng nhân sự cho Phòng ban

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo và thực hiện/giám sát hoạt động đào tạo

- Xây dựng tiêu chí đánh giá nhân viên, thực hiện đánh giá năng lực của nhân sự, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối nhân viên

4. Quản lý hoạt động khác

- Quản lý ngân sách hoạt động của phòng ban

- Tính giá thành công thức cho từng sản phẩm

- Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo BGĐ

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

- Đại học trở lên, chuyên ngành thực phẩm và các ngành có liên quan. Có chứng chỉ đào tạo chế biến món ăn là một lợi thế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý nhân sự

- Kỹ năng quản lý sản xuất

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng lập kế hoạch & tổ chức thực hiện

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, PPT.

- Am hiểu về HACCP, ISO 22000, BRC, FSSC...

- Ưu tiên đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

3. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành sản xuất thực phẩm/ FMCG.

Tại K-PRODUCTS Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận theo năng lực Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, v.v... Được hưởng đầy đủ các chế độ lao động theo quy định của nhà nước. Xét tăng lương hằng năm dựa trên kết quả làm việc. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung Được đào tạo kỹ năng kiến thức liên quan Cơ hội thăng tiến lên các Level cao hơn

Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, v.v...

Được hưởng đầy đủ các chế độ lao động theo quy định của nhà nước.

Xét tăng lương hằng năm dựa trên kết quả làm việc.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Được đào tạo kỹ năng kiến thức liên quan

Cơ hội thăng tiến lên các Level cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại K-PRODUCTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin